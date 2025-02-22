CNN: Трамп хочет получить от Киева больше, чем США потратили на его оборону

Соглашением о редкоземельных металлах США хотят получить от Украины больше, чем они потратили на её оборону. На это указал CNN, ссылаясь на источник.

«Это странное предложение — пытаться отобрать... больше, чем было потрачено на её оборону», — отметил собеседник агентства.

Ранее Fox News сообщил, что киевские власти внесли изменения в соглашение по полезным ископаемым с Соединёнными Штатами.

Украина пересмотрела договор об ископаемых

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина начнёт работу над сделкой по редкоземельным металлам с США со следующей недели.