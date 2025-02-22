Будапешт полагает, что Украина не будет членом Североатлантического альянса, отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он добавил, что страна снова станет буферной зоной между Россией и НАТО, пишет ТАСС.

Орбан отметил, что для него остается загадкой, почему европейские и американские либералы думали, что русские будут стоять в стороне и наблюдать за экспансией НАТО.

«Уже ясно, что их попытка провалилась. Украина и то, что от нее останется, снова станут буферной зоной. Украина не будет членом НАТО», — отметил Орбан.

Ранее премьер напомнил, что Москва приняла включение бывших стран ОВД, таких как Венгрия, в Североатлантический альянс.

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Вместе с тем, добавил он, российская стороны называла расширение НАТО несправедливым, так как западные страны обещали не принимать новые государства в альянс.