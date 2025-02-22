Трамп предложил Маску агрессивнее выполнять работу госчиновника

Миллиардер Илон Маск отлично справляется с ролью госчиновника, возглавляя департамент государственной эффективности (DOGE) США. Но хотелось бы, чтоб он действовал «еще агрессивнее». Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп обратился с заявлением к Илону Маску
© globallookpress.com

Трамп позитивно оценил работу Маска на посту главы DOGE, оставив запись в соцсети Truth Social.

«Илон проделывает отличную работу, но я бы хотел видеть его еще более агрессивным», — написал Трамп.

Он призвал своих соратников помнить, что «мы должны спасти страну», и «сделать ее более великой, чем когда-либо».

Накануне CNN сообщила, что Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), довел многих чиновников до паранойи.

В мире
Илон Маск
Дональд Трамп
Соединенные Штаты