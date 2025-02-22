Трамп обратился с заявлением к Илону Маску

Миллиардер Илон Маск отлично справляется с ролью госчиновника, возглавляя департамент государственной эффективности (DOGE) США. Но хотелось бы, чтоб он действовал «еще агрессивнее». Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп позитивно оценил работу Маска на посту главы DOGE, оставив запись в соцсети Truth Social.

«Илон проделывает отличную работу, но я бы хотел видеть его еще более агрессивным», — написал Трамп.

Он призвал своих соратников помнить, что «мы должны спасти страну», и «сделать ее более великой, чем когда-либо».

Накануне CNN сообщила, что Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), довел многих чиновников до паранойи.