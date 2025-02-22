Город Буритикупу в Бразилии уходит в земляную воронку

Город Буритикупу, расположенный на северо-восточной оконечности бразильской Амазонки, медленно уходит под землю, пишет Reuters.

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По данным агентства, в населенном пункте проживает 55 тыс. человек. Дома 1,2 тыс. жителей находятся в зоне риска, могут разрушиться в ближайшее время.

Журналисты отметили, что вырубка лесов привела к размыванию почвы, появлению провалов. Кроме того, добавили они, дома строились с нарушением соответствующих норм.

«За последние несколько месяцев размеры [воронок] увеличились в геометрической прогрессии, приблизившись значительно ближе к жилым помещениям», — пояснили в мэрии Буритикупу.

Чиновники признали, что муниципалитет не в состоянии справиться с проблемой, вставшей перед городом.