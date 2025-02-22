Бывшая замглавы МИД Украины назвала ошибку Зеленского

Резкая критика в адрес президента США Дональда Трампа со стороны Владимира Зеленского была ошибкой, заявила бывшая замглавы МИД Украины Елена Зеркаль. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Журналисты отметили, что конфликт с Трампом может стать серьезным вызовом для Зеленского. Они добавили, что американский лидер «известен своей обидчивостью».

«Конечно, трудно справляться со своими эмоциями, но это необходимо делать. Он не обычный человек: он президент», — подчеркнула Зеркаль.

Дипломат заметила, что если бы Зеленский своевременно подписал соглашение о минеральных ресурсах, то Трамп стал бы относиться к нему «теплее».

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«Независимо от обстоятельств, мы не в том положении, чтобы ссориться с Трампом. Нам нужно быть мудрее», — пояснил Александр Мережко, председатель украинского парламентского комитета по внешней политике.

Иванна Климпуш-Цинцадзе, председатель комитета по интеграции Украины в Европейский Союз, разъяснила, что Зеленский не должен был отвечать на насмешку Трампа о своей популярности, потому что «когда на карту поставлена ​​твоя страна, ты не думаешь о своих рейтингах».