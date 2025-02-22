WP: критика Зеленского в адрес Трампа была ошибкой

Резкая критика в адрес президента США Дональда Трампа со стороны Владимира Зеленского была ошибкой, заявила бывшая замглавы МИД Украины Елена Зеркаль. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Бывшая замглавы МИД Украины назвала ошибку Зеленского
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Журналисты отметили, что конфликт с Трампом может стать серьезным вызовом для Зеленского. Они добавили, что американский лидер «известен своей обидчивостью».

«Конечно, трудно справляться со своими эмоциями, но это необходимо делать. Он не обычный человек: он президент», — подчеркнула Зеркаль.

Дипломат заметила, что если бы Зеленский своевременно подписал соглашение о минеральных ресурсах, то Трамп стал бы относиться к нему «теплее».

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«Независимо от обстоятельств, мы не в том положении, чтобы ссориться с Трампом. Нам нужно быть мудрее», — пояснил Александр Мережко, председатель украинского парламентского комитета по внешней политике.

Иванна Климпуш-Цинцадзе, председатель комитета по интеграции Украины в Европейский Союз, разъяснила, что Зеленский не должен был отвечать на насмешку Трампа о своей популярности, потому что «когда на карту поставлена ​​твоя страна, ты не думаешь о своих рейтингах».

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