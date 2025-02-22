США намерены блокировать резолюцию Украины в ООН

США намерены блокировать украинскую резолюцию в Генассамблее ООН, осуждающую Россию в годовщину СВО. Вместо этого Вашингтон предлагает свой вариант документа с призывом к скорейшему прекращению конфликта, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

К годовщине начала СВО (24 февраля 2022 года) Киев пытается добиться поддержки в ООН своей резолюции с осуждением России и требованием «вывода войск». Однако Вашингтон предлагает свою резолюцию, и, как утверждают источники Bloomberg, настаивает на блокировании украинского документа своими союзниками.

«Администрация президента Дональда Трампа призвала всех членов ООН вместо этого поддержать текст США, направленный на прокладывание пути к миру между Киевом и Москвой», — пишет агентство.

Предложенный США текст выражает скорбь по поводу «трагической гибели людей во время конфликта между Российской Федерацией и Украиной» и призывает к скорейшему прекращению конфликта с установлением прочного мира.

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«Американский проект также не содержит ссылок на принципы суверенитета и территориальной целостности Украины, которые были частью предыдущих резолюций ООН, поддерживаемых США и их союзниками», - отмечает Bloomberg.

Источники Bloomberg на условиях анонимности заявили, что «они были ошеломлены настойчивостью США, а также их нежеланием осудить Россию» за СВО, начатую 24 февраля 2022 года.

Ожидается, что Генеральная Ассамблея ООН проголосует по резолюциям и поправкам, связанным с Украиной, на следующей неделе.