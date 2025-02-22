Бизнесмен Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, в соцсети X согласился с мнением о том, что США могли бы предотвратить конфликт на Украине.

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс рассказал в соцсетях, что в декабре 2021 года беседовал с экс-советником по национальной безопасности президента США Джейком Салливаном.

СМИ: Трамп ошеломил и унизил Европу

Ученый заметил, что пытался убедить собеседника сделать публичное заявление о об отсутствии у НАТО планов по расширению на территорию Украины. Свою просьбу он аргументировал тем, что в этом случае можно будет избежать конфликта. Салливан ответил, что не может сказать это публично.

«Вот именно», — отметил Маск.

Ранее Сакс сообщил, что российские войска успешно сражаются в «ядре зоны конфликта в Донбассе».