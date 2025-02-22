Маск заявил, что США могли предотвратить конфликт на Украине
Бизнесмен Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, в соцсети X согласился с мнением о том, что США могли бы предотвратить конфликт на Украине.
Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс рассказал в соцсетях, что в декабре 2021 года беседовал с экс-советником по национальной безопасности президента США Джейком Салливаном.
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Ученый заметил, что пытался убедить собеседника сделать публичное заявление о об отсутствии у НАТО планов по расширению на территорию Украины. Свою просьбу он аргументировал тем, что в этом случае можно будет избежать конфликта. Салливан ответил, что не может сказать это публично.
«Вот именно», — отметил Маск.
Ранее Сакс сообщил, что российские войска успешно сражаются в «ядре зоны конфликта в Донбассе».