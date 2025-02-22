Полиция применила газ против протестующих в Берлине
Полиция применила слезоточивый газ против ультралевых активистов в Берлине на акции в преддверии выборов в бундестаг.
Как сообщает РИА Новости, сначала митинг проходил мирно, а потом антифашисты попытались помешать маршу ультраправых, что привело к стычкам с полицией. Пострадали не менее трёх активистов.
Полиция задействовала слезоточивый газ, после этого беспорядки прекратились.
Ранее экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что в ФРГ могут начаться протесты после выборов.