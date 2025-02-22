Страна ЕС оплатила услуги спутниковой связи Starlink для Украины

Правительство Польши закупило терминалы Starlink для Украины, сообщил польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский. Оснований для отключения Украины от системы спутниковой связи нет, добавил он.

«Польша купила Starlink, которые передала Украине. Платим и дальше будем платить абонентскую плату за спутниковый интернет для Украины», - написал Гавковский в своем аккаунте в X.

Он выразил сомнение, что кто-то в будущем сможет разорвать контракт на предоставление коммерческой услуги, стороной которого является Варшава.

По данным Reuters, ранее Вашингтон пригрозил Киеву отключением от системы Starlink или наложением ограничений из-за проблем со сделкой по полезным ископаемым. В материале подчеркивается высокая зависимость Украины от этой системы, и факт потери «изменить правила игры».

ВСУ предрекли проблемы из-за российских РЭБ при отключении Starlink

Напомним, речь идет о сделке, в соответствии с которой Украина обязуется передать США часть своих полезных ископаемых, по последней версии договора, в том числе нефть и газ, в обмен на американскую помощь в конфликте.