В Софии подожгли представительство Еврокомиссии

Болгары, протестующие против замены лева на евро, подожгли дверь представительства Европейской комиссии в Софии. Об этом сообщает БТА (Болгарское телеграфное агентство).

В субботу в Софии состоялась акция протеста против введения евро, организованная партией «Возрождение» (Възраждане). Началась акция у здания Болгарского национального банка, затем манифестанты переместились к зданию представительства Еврокомиссии и зданию Совета министров.

«Напряженность возникла перед зданием представительства Европейской комиссии в Софии после того, как протестующие против евро начали бросать в здание красную краску и петарды», — пишет БТА.

Дверь здания была подожжена. Участники акции скандировали при этом «Отставка!» и «Нет евро!».

Протестующие также забросали здание Еврокомиссии яйцами и петардами.

Грохот петард был слышен несколько минут, полиция постепенно оттеснила протестующих от здания. На место происшествия прибыли пожарные, представители жандармерии и машины скорой помощи.

Движение транспорта в центре Софии ограничено.

Закон о введении евро и переходном периоде приняли в стране в 2024 году. При этом в Болгарии многие считают, что евро не должен становиться нацвалютой вместо болгарского лева, иначе страна утратит финансовую независимость.