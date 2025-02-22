В Британии предрекли революцию в Европе

Глава британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж предрек Европе политическую революцию. Об этом сообщает телеканал Fox News.

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Он похвалил речь вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции и отметил, что ему понравилось каждое слово.

«Однако он говорил с публикой, представляющей собой политический класс Европы, который находится на пути на выход. Политическая революция пронеслась по Америке, и она также пронесется и по остальной части Европы. Так что Джей Ди Вэнс на самом деле выступал в Мюнхене, опережая свое время», — сказал Фараж.

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