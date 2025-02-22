В США рассказали, от чего будет зависеть будущее Украины

Будущее Украины будет зависеть от того, сможет ли Владимир Зеленский восстановить отношения с Соединенными Штатами, пишет газета Washington Post со ссылкой на источник.

Источник отметил, что судьба Украины будет зависеть от того, сможет ли Зеленский восстановить отношения с «самым могущественным союзником своей страны».

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Киев в срыве соглашения, гарантирующего США доступ к редкоземельным металлам Украины в обмен на американскую финансовую и военную помощь.

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Глава США подчеркнул, что «не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить $350 млрд на конфликт, которая не может быть выигран».