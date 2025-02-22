Зеленскую раскритиковали за слова о демократии

Супруга Владимира Зеленского Елена высказалась о демократических ценностях в сложный для ее мужа период, опубликовав пост в соцсети X. Ее речь вызвала негодование у пользователей, сообщает РИА Новости.

Зеленская написала, что очень ценит поддержку Запада в период, когда демократические и общечеловеческие ценности «снова» под угрозой.

В ответ комментаторы заявили, что слышать о демократических ценностях от Зеленских «даже не смешно», и «украинцы требуют паритета».

«Ваши тела за каждую потерянную вами жизнь украинца!» — написал пользователь Nezabuta.

Другие предположили, что Зеленская «такая же коррумпированная» как ее муж и «не способна говорить ни о чем, кроме как о деньгах».

«Суши сухари», — посоветовали ей.

Ранее политолог предположил, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на Владимира Зеленского, чтобы вынудить его уйти в отставку.