Президенту США Дональду Трампу не стоит забывать, что украинский лидер Владимир Зеленский поддерживал его соперницу на выборах, бывшего вице-президента страны Камалу Харрис. Об этом главе Белого дома напомнил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

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«Трампу не следует забывать, что Зеленский вел кампанию за Камалу», — говорится в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором, который не желает проводить выборы в собственной стране. Трамп также указал, что Зеленский не имеет высокого уровня поддержки в стране и сам признает, что многие из потраченных США средств исчезли по неизвестным причинам.

Зеленский в ответ на слова Трампа заявил, что утверждения о его низкой поддержке населением являются дезинформацией. Он подчеркнул, что, по данным Киевского международного института социологии, его рейтинг составляет 57 процентов. Американский лидер резко ответил на заявления украинских властей о том, что его данные о низком рейтинге президента Владимира Зеленского неточны, и подчеркнул, что украинский лидер смог обвести вокруг пальца лишь бывшего президента США Джо Байдена.