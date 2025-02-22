Владимир Зеленский оказался в «очень слабом» положении, считает сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Музыкант признал в беседе с журналистами, что даже не представляет, какие действия политику следует предпринять в сложившейся ситуации.

«Не представляю, что будет делать Зеленский, я могу только предположить», — заметил Уотерс.

Ранее бывший лидер группы сообщил, что украинскому лидеру мобилизация тысяч украинских мужчин и продолжение конфликта нужны для того, что «купить очередное окруженное кипарисами поместье в Тоскане».