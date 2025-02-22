Представители США прямо обвиняют Зеленского в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры в Киеве. Украинская власть молчит, но в такой ситуации это не молчание, а крик страха. Об этом заявил депутат Верховной рады, политзаключенный Александр Дубинский.

Дубинский написал в Telegram-канале, что третий день со стороны США следуют «прямые обвинения в адрес Зеленского в убийстве американского журналиста».

«Когда в такой ситуации власть молчит — это крик. Крик страха или признание вины? Страна заслуживает ответов, прежде чем за молчание заплатит весь народ», — написал Дубинский.

Он уверен, что Зеленский и его «шесть эффективных менеджеров» постараются «свалить всё на мелкую сошку из СБУ», но из этого ничего не выйдет.

После этого Зеленский может «слить Малюка», тот «выйдет на сцену и признается». Но такое признание маловероятно, поскольку непонятно, «зачем это Малюку».

«В этот раз мир ждёт настоящих ответов, а не очередных сказок для внутреннего потребителя, запуганного ТЦК и прочими мусарами», — заключил Дубинский.

Гонсало Лира — американский журналист, критиковавший Зеленского и называвший режим в Киеве фашистской хунтой. Он был арестован СБУ в 2023 году за «оправдание российской агрессии». Журналист умер в украинской тюрьме в начале 2024 года.

На днях Илон Маск заявил, что Гонсало Лира был убит в застенках СБУ по приказу Зеленского.