Маск: Зеленскому не следовало убивать журналиста Лиру

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), заявил, что Владимиру Зеленскому не следовало убивать американского журналиста и блогера Гонсало Лиру.

"Зеленскому не следовало убивать американского журналиста. Он даже не понимал, почему это плохо", - написал Маск в Х.

Журналиста задержали в Харькове в мае 2023 года. Его обвинили в поддержке российской спецоперации на Украине. В октябре 2023 года Лира заболел двусторонней пневмонией. По свидетельству отца журналиста, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. В январе 2024 года Госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти Лиры в заключении на Украине.