Писательница из США потребовала от суда признать Маска отцом ее ребенка

Известная американская писательница и активистка Эшли Сент-Клер хочет в судебном порядке добиться признания бизнесмена Илона Маска отцом ее ребенка. Об этом пишет The New York Post (NYP).

По данным газеты, женщина обратилась в Верховный суд Манхэттена с просьбой вынести постановление, обязывающее 53-летнего Маска пройти генетический тест, чтобы определить, является ли он отцом.

Согласно петиции об установлении отцовства, пара зачала ребенка в январе 2024 года во время совместной поездки на остров Сен-Барт.

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В заявлении также отмечается, что предприниматель не присутствовал при рождении ребенка и видел его всего три раза. Вместе с тем, в деле присутствует фотография Маска с ребенком на руках.

Ранее Сент-Клер сообщила, что их с Маском ребенок появился на свет пять месяцев назад. Она пояснила, что не сообщила о его рождении раньше в целях безопасности мальчика.