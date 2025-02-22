Швеция выдворит российскую активистку Рудневу

В Швеции захотели выдворить российскую активистку и одну из основательниц антивоенного движения «Русский антивоенный комитет в Швеции» (признана в РФ нежелательной организацией) Дарью Рудневу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью девушки радиостанции «Шведское радио».

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Власти Швеции считают, что россиянка представляет угрозу безопасности для страны. При этом сама Руднева не согласна с данными обвинением и называет его необоснованным. По ее мнению, решение государства является «очень несправедливым».

Известно, что Руднева, ранее проживавшая в Москве, приехала в Швецию в 2021 в рамках университетского обмена. Она занималась исследованиями в области математики и физики в Стокгольмском университете. Однако в феврале 2022 года россиянка стала соучредителем упомянутой организации. В разговоре с журналистами радиостанции активистка отметила, что ее исследование, посвященное супертеоретической математике, никак не связано с военным конфликтом. Однако власти Швеции считают, что научная работа Рудневой может иметь военное значение для России и принести ей пользу.

В настоящий момент миграционное агентство страны запретило активистке возвращаться в Швецию и Шенгенскую зону в течение последующих 20 лет.

Ранее сообщалось, что Словакия готовит список иностранных инструкторов для из выдворения.