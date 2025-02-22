Решение Берлина изолироваться от России было ошибочным, отметил депутат и координатор работы фракции «Альтернативы для Германии» в парламенте федеральной земли Тюрингия Торбен Брага. Об этом пишет РИА Новости.

Политик пояснил, что энергетический рынок нельзя рассматривать отдельно для каждой земли — он затрагивает всю Германию в целом.

По его словам, Тюрингия была в значительной степени зависима от поставок энергии из России и также, как и другие земли, пострадала от роста цен на энергию, который стал «результатом осознанного политического решения изолироваться от России».

Брага пояснил, что в Тюрингии есть площадки по производству фарфора, есть стеклодувы, которые в значительной степени зависят от потребления энергии.

Этот регион Германии, заметил депутат, история связывает с Россией и восточноевропейскими странами больше, чем с Западной Европой. Он добавил, что это касается как культурных связей, так и семейных отношений: на территории земли проживает «довольно большая община русских и русско-немецких граждан».