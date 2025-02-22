В Босфорском проливе приостановили движение судов в обоих направлениях. Об этом пишет агентство DHA.

© Lenta.ru

Отмечается, что причиной для ограничений стали погодные условия.

«Из-за снегопада, который время от времени усиливается по всему Стамбулу, движение судов по Босфору было временно остановлено в обоих направлениях», — говорится в сообщении.

Ранее пилоты самолетов рассказали об объекте в небе над Стамбулом. Уточнялось, что при вылете из аэропорта имени Сабихи Гекчен на востоке города и посадке пилоты замечали некое загадочное явление. Об угрозе столкновения с ним предупреждали системы на борту.