Трамп назвал сумму, которую Киев должен компенсировать США

Власти Украины должны компенсировать Вашингтону поставки вооружений и военной техники, заявил на брифинге президент США Дональд Трамп. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Американский лидер предупредил, что у Киева будут проблемы, если соглашение о минералах не будет подписано. Он добавил, что украинской стороне «понравилась» идея заключения минеральной сделки.

«Думаю, мы очень близки. Думаю, они хотят этого. Им это нравится. Это большая сделка. Мы подпишем соглашения, надеюсь, в короткий срок, которым будет обеспечено возвращение нам $400–500 млрд», — отметил Трамп.

Глава США заметил, что Вашингтон тратит бюджетные деньги, а ВСУ проливают кровь. Вместе с тем, казна тратится на «страну, которая очень далеко». Он подчеркнул, что Соединенные Штаты более не желают тратить деньги безвозвратно и без гарантий.