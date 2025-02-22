В Раде объяснили американское возмездие «Зеленскому и его шайке»

«Шайка Зеленского» испытывает на себе возмездие президента США Дональда Трампа. Так охарактеризовал ситуацию на Украине депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Депутат написал в Telegram-канале, что киевский режим сейчас пожинает плоды, поскольку когда-то решил, что «все дозволено».

«Начало возмездия. Так я воспринимаю то, что сейчас Трамп делает с зарвавшейся шайкой Зеленского, которая решила, что ей дозволено все!» — написал Дубинский в Telegram-канале.

Он считает, что украинцы последние 2 года ждали того, что сейчас делают Трамп и его команда.

Депутат Дубинский находится в СИЗО по обвинению в госизмене. Он называет себя политзаключенным, который «брошен в тюрьму по личному указанию Зеленского».

Ране сообщалось, что США могут отключить ВСУ от системы Starlink.