Договор о добыче полезных ископаемых и редкоземельных элементов между Соединенными Штатами и Украиной подпишут главы внешнедипломатических ведомств двух стран. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По его словам, договор подпишут глава МИД Украины Андрей Сибига и госсекретарь США Марко Рубио.

«Мои источники сообщают, что договор по полезным ископаемым будет подписан между Сибигой и Рубио», — написал депутат.

Газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники, писала о том, что США и Украина могут в субботу, 22 февраля, подписать соглашение об использовании редкоземельных элементов. По ее информации, обе стороны «приближаются к сделке». Однако договор «еще не приведен в окончательную форму», сообщает издание.

Накануне портал Axios со ссылкой на американского чиновника написал, что обновленный вариант сделки был представлен Киеву вечером 20 февраля, украинская и американская стороны обсуждали его до утра пятницы. При этом собеседник Axios выразил опасение, что если президент Украины Владимир Зеленский откажется от новой сделки, то отношения между США и Киевом ухудшатся еще сильнее.