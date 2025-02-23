Зеленского предупредили о начале возмездия Трампа

Критика американского президента Дональда Трампа в адрес украинского коллеги Владимира Зеленского — это начало возмездия. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

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«Так я воспринимаю то, что сейчас Трамп делает с зарвавшейся шайкой Зеленского, которая решила, что ей дозволено все!» — написал он.

Политик подчеркнул, что таких действий, которые совершает американский лидер, население Украины ждало последние два года.

Ранее Дубинский заявил, что Трамп выдал Зеленскому черную метку. Он также назвал Зеленского «кровавым клоуном», чей проект «вечная война» подходит к концу.

На Украине нападки Зеленского на Трампа назвали ошибкой

В феврале глава США назвал Зеленского диктатором, упрекнув его в нежелании проводить выборы в собственной стране. Он также указал, что украинский лидер не имеет высокого уровня поддержки и сам признает, что многие из потраченных США средств исчезли по неизвестным причинам.