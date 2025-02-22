В АдГ высказались об отношении Германии к компромиссу по Украине

Депутат фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Торбен Брага заявил, что власти ФРГ не проявляют интерес к компромиссу по украинскому конфликту. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам депутата, необходимо искать возможности для мирного урегулирования конфликта, а для этого требуется способность к компромиссу.

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«Западноевропейские государства и Германия в основном не проявляют интереса к поиску компромиссного решения», — отметил он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к тому, чтобы страны Европы участвовали в переговорном процессе по мирному урегулированию.