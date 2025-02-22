В Молдавии начались протесты с требованием отставки Санду

Молдавская оппозиция будет добиваться, чтобы президент Майя Санду ушла в отставку. Досрочные президентские выборы необходимо провести вместе с парламентскими. Об этом заявил лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон, передает РИА Новости.

В субботу несколько тысяч сторонников Партии социалистов собрались на митинг в Кишиневе, возле президентской администрации. Манифестанты требуют отставки властей.

«Мы не признаем легитимность текущей власти и будем использовать все законные методы, чтобы добиться отставки Санду и инициировать досрочные выборы», — заявил Додон.

По его словам, при правлении Санду были нарушены положения Конституции страны, фальсифицированы выборы, уровень жизни резко упал.

По оценке Додона, в субботней акции протеста участвует около 4 тысяч человек. Политик призвал представителей других оппозиционных партий присоединяться к протестам и пообещал, что «в следующий раз нас будет больше в разы».

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