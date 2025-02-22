Анкара выразила готовность принять переговоры России и США

Турецкий дипломатический источник сообщил о готовности Анкары принять переговоры между Россией и США, однако пока не имеется конкретных договоренностей по этому вопросу.

Анкара заявила о готовности принять встречу представителей России и США, но каких-либо конкретных договоренностей в этом направлении пока нет, передает РИА «Новости».

Дипломатический источник в турецкой столице отметил, что официальное предложение на самом высоком уровне было сделано, но дальнейших конкретных шагов не последовало.

Газета ВЗГЛЯД рассуждала, какой интерес Эрдогану до переговоров России и США. Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил о новой встрече России и США в нейтральной стране в течение двух недель.