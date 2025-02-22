Экс-главред газеты Bild извинился перед Шредером

Бывший главный редактор газеты Bild (2001-2015) Кай Дикман извинился перед экс-канцлером Германии (1998-2005) Герхардом Шрёдером за публикацию в издании материалов, находившихся в его ведении, и назвал недостойным отношение к Шрёдеру части общественности.

"Должен сказать: газета Bild под моим руководством оказалась на неправильной стороне истории в двух исторических ситуациях", - отметил Дикман в интервью газете Augsburger Allgemeine. "Мы отвергли "Повестку дня - 2010" (пакет реформ, который Шрёдер представил Бундестагу в 2003 году - прим. ТАСС) и приветствовали войну в Ираке в 2003 году. Шрёдер сказал "нет". В обеих ситуациях он действовал правильно", - добавил Дикман.

При этом экс-главред Bild отметил, что в то время он "боролся не на жизнь, а на смерть" со Шрёдером. "Сегодня мне легче его защищать", - указал журналист.

"Я считаю, что отношение к нему [Шрёдеру] со стороны части общественности и его собственной партии является недостойным", - констатировал Дикман. Именно Шрёдер своими реформами, по словам экс-главреда Bild, обеспечил Германии 15-летний экономический бум.

В Германии после начала специальной военной операции РФ на Украине Шрёдера подвергают критике из-за его пророссийской позиции. Бюджетный комитет Бундестага одобрил заявку правящих партий с требованием лишить экс-канцлера части привилегий, которые в соответствии с законом финансируются из средств налогоплательщиков. Таким образом, из бюджета перестало поступать финансирование на содержание бюро Шрёдера, прекратилось начисление зарплат его сотрудникам. Бывший канцлер считает, что данное решение противоречит закону.

Шрёдера также пытались исключить из партии. Однако процедура провалилась. Кроме того, супруга экс-канцлера Со Ён Ким - Шрёдер была уволена из компании NRW.Global Business после того, как она вместе с мужем посетила в 2023 году торжественный прием, организованный 9 мая посольством РФ в ФРГ по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.