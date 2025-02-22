Политика из Гагаузии не выпустили из Молдавии на лечение

Спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов был задержан в аэропорту Кишинева, ему не разрешили вылет на лечение в Турцию. Об этом сообщил сам политик, передает РИА Новости.

Константинов рассказал, что на пограничном контроле в аэропорту у него забрали паспорт, не объяснив причину.

«Девушка-пограничник только сказала, что сама не понимает, что происходит. Мой паспорт держали до тех пор, пока самолет не вылетел из Кишинева», — сказал гагаузский политик.

По его словам, документ вернули только через полчаса после отправления рейса.

Константинов отметил, что представил контролирующим органам приглашение из клиники с печатью и контактной информацией. Однако это не изменило ситуацию.

Комментариев из Кишинева пока нет.

Это уже второй случай, когда молдавские силовики не дают Константинову вылететь за границу по медицинским показаниям. В конце января политик рассказал, что спецслужбы Молдавии оказывают на него давление, требуя обеспечить отставку главы автономии Евгении Гуцул.