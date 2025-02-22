Стало известно о планах G7 надавить на Китай из-за России

Страны «Большой семерки» (G7) намерены выпустить заявление, в котором призовут Китай «прекратить поддержку российской военной машины». Об этом сообщила газета Nikkei со ссылкой на источник.

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Ожидается, что документ опубликуют 24 февраля. По данным издания, в нем страны объединения также осудят Северную Корею и Иран.

Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Китай «положил большой палец на чашу весов» в конфликте на Украине, так как поддерживает Россию. По ее словам, КНР также занимается поставкой компонентов двойного назначения.

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Китай неоднократно отвергал обвинения в свой адрес. Как отметил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь, Пекин также не поставляет вооружение никаким сторонам конфликта на Украине и строго регулирует экспорт товаров двойного назначения.