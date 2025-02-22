Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что не планирует визит в Россию на 9 мая. Об этом пишет РБК.

Ранее французские СМИ сообщили, что глава Соединенных Штатов вместе с рядом других зарубежных лидеров намеревается посетить Россию 9 мая. Репортеры попросили президента прокомментировать эти публикации.

«Нет, это не так», — отметил Трамп.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков ранее пояснил, что подготовка встречи Трампа и президента РФ Владимира Путина уже началась.

В США раскрыли, что Трамп думает о России

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, вопрос встречи президентов поднимался также на переговорах в Саудовской Аравии 18 февраля. Тогда Москва и Вашингтон договорились, что будут работать над тем, «чтобы создать условия для такой встречи».