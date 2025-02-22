Стало известно, когда США и Киев могут подписать минеральную сделку

Минеральная сделка между США и Украиной может быть заключена 22 февраля, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Стоимость важнейших ископаемых, которыми владеет Украина, достигает $11,5 трлн. В обмен на получение доступа к ним Вашингтон обещает предоставить Киеву гарантии безопасности.

Владимир Зеленский отказался подписывать первую версию соглашения по минералам, но подтвердил намерение продолжать с США работу над ним, уточнили журналисты.

После Мюнхенской конференции по безопасности американская сторона передала Украине «улучшенный» проект сделки и призвала украинского лидера подписать обновленное соглашение, чтобы избежать дальнейшего столкновения с президентом США Дональдом Трампом.

Стало известно, когда США представят ООН резолюцию по решению конфликта на Украине

Источник отметил, что точные условия соглашения пока неизвестны, работа над документом продолжается. Вместе с тем, он может быть подписан до окончательной редакции.