Стали известны результаты экспертизы тела израильской заложницы

Исследование, проведенное специалистами Национального института судебной экспертизы, показало, что палестинское движение ХАМАС действительно передало Израилю тело погибшей в плену Шири Бибас. Об этом пишет Haaretz.

По данным портала, 20 февраля движение передало израильской стороне четыре тела, но одно из них принадлежало палестинской женщине, а не израильтянке Шири Бибас. 21 февраля ХАМАС снова передало тело.

«Национальный институт судебной экспертизы Израиля подтвердил, что Шири Бибас была убита в плену»,— пояснили журналисты.

Боевики похитили семью Бибус из кибуца Нир Оз 7 октября 2023 года. Женщина и двое ее сыновей, Ариэль и Кфир, погибли в ходе боевых действий.

Глава семьи Ярден Бибас был освобожден в результате обмена заложниками 1 февраля 2025 года.