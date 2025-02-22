Губернатор Калифорнии попросил миллиарды долларов после пожаров

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом запросил у Конгресса почти 40 миллиардов долларов, чтобы помочь штату восстановиться после январских пожаров, которые «могут стать самым дорогим стихийным бедствием в истории США».

Ньюсом рассказал о своем письме в соцсети X.

«Я прошу Конгресс поддержать американский народ и предоставить финансирование для ликвидации последствий стихийных бедствий, чтобы помочь калифорнийцам восстановиться как можно скорее», — написал губернатор.

The Washington Post сообщает, что Ньюсом просит Конгресс помочь округу Лос-Анджелес «как в оперативных, так и в долгосрочных восстановительных работах, необходимых для восстановления жизней и имущества после этого катастрофического события».

По словам губернатора, средства необходимы для помощи бизнесу, восстановления частной собственности и рабочей силы, налоговых льгот и «повышения устойчивости к лесным пожарам». Основная часть, примерно 42%, пойдет на вывоз мусора и ремонтные работы. Необходимо восстановить дома, инфраструктуру, школы, церкви и медицинские учреждения.

Ньюсом добавил, что речь идет о широкомасштабных разрушениях, и «для полной оценки общего воздействия на экономику Калифорнии потребуются годы».

Масштабные пожары начались 7 января из-за сухой погоды и ветра. Многие считают это бедствие самым масштабным в истории Калифорнии и США. Общие экономические потери от пожаров могут составить сотни миллиардов долларов. В общей сложности 16 251 сооружения были уничтожены, известно о 25 погибших.