Соединенные Штаты 24 февраля представят на Генассамблее ООН резолюцию по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что США в новом проекте резолюции ГА ООН не возлагают на Российскую Федерацию вину за начало конфликта на Украине. Американская сторона, отказавшись от соавторства проекта антироссийской резолюции, предложила свой, нейтральный документ под названием «Путь к миру». В его тексте говорится, что Генассамблея скорбит о жертвах российско-украинского конфликта, просит о его скорейшем прекращении и призывает к прочному миру между Россией и Украиной.

Соединенные Штаты не применили часто используемые Западом формулировки о «российском вторжении на Украину» и не призвали РФ вывести в одностороннем порядке войска с территории постсоветской республики.

Антироссийский проект резолюции Генассамблеи, подготовленный к 24 февраля 2025 года, трехлетней годовщине начала специальной военной операции (СВО), требует от России «безоговорочно» вывести вооруженные силы с территории Украины. Среди авторов упомянутой резолюции есть Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики.