США не отключат системы связи Starlink у ВСУ, на крайний случай у украинской армии имеются «альтернативные вещи».

Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко, его слова приводит телеканал ТСН.

«Во-первых, не отключат. Во-вторых — есть альтернативные вещи, которые на фронте работают», — утверждает он.

22 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что США пригрозили Украине отключением систем связи Starlink, которыми пользуются ВСУ на фронте, если украинский лидер Владимир Зеленский не подпишет соглашение с Вашингтоном по предоставлению Штатам доступа к разработке минеральных ресурсов страны.

В США допустили отключение Starlink на Украине в случае отказа Киева от сделки по ресурсам

21 февраля портал Axios со ссылкой на американского чиновника написал, что президент США Дональд Трамп поручил другому министру представить руководству Украины новую сделку по ресурсам, которая направлена на сглаживание ситуации между Киевом и Вашингтоном. По его данным, обновленный вариант сделки был представлен Киеву вечером 20 февраля, украинская и американская стороны обсуждали его до утра пятницы. Источник не раскрыл имя чиновника, который получил поручение Трампа. При этом собеседник Axios выразил опасение, что если Зеленский откажется от новой сделки, то отношения между США и Киевом ухудшатся еще сильнее.