Трамп раскрыл ошибку Байдена вокруг Украины

Президент США Дональд Трамп рассказал, какую ошибку допустил предыдущий глава американской администрации Джо Байден. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

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Трамп подчеркнул, что Байдену не следовало втягивать США в конфликт вокруг Украины

«Байдену не следовало втягивать нас в этот бардак. У нас был некомпетентный президент, который втянул нас в этот бардак», — отметил он.

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Американский президент добавил, украинский конфликт в большей степени влияет на Европу, чем на США.