Трамп раскрыл ошибку Байдена вокруг Украины
Президент США Дональд Трамп рассказал, какую ошибку допустил предыдущий глава американской администрации Джо Байден. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.
Трамп подчеркнул, что Байдену не следовало втягивать США в конфликт вокруг Украины
«Байдену не следовало втягивать нас в этот бардак. У нас был некомпетентный президент, который втянул нас в этот бардак», — отметил он.
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Американский президент добавил, украинский конфликт в большей степени влияет на Европу, чем на США.
«Это меньше влияет на нас, поскольку нас разделяет <...> океан», — заключил Трамп.