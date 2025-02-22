Полковник Морской пехоты США в отставке и аналитик Стив Генярд заявил, что в связи с началом двусторонних переговоров Москвы и Вашингтона Украина оказалась в крайне неудобном положении. Об этом он высказался в интервью ABC News.

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Генярд заявил о неудобном положении Украины и подчеркнул, что США не позволят стране вступить в НАТО.

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«Плохим исходом для Украины будет договор, в котором Киев даст Вашингтону доступ к полезным ископаемым, надеясь, что экономическая вовлеченность США станет сдерживающим фактором для России», — отметил он.

Ранее в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд состоялась встреча делегаций России и США. Помощник российского президента Юрий Ушаков подчеркнул, что переговоры прошли неплохо.