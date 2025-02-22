В МИД раскрыли стадию подготовки к встрече Путина и Трампа

Подготовка ко встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа идёт, однако пока находится на начальной стадии.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков, подчеркнув, что договорённости о встрече должна предшествовать интенсивнейшая подготовительная работа.

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«Она, по сути дела, уже началась. И переговоры в Эр-Рияде – это её важное звено, важный элемент данной работы», — отметил дипломат.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио заявил в интервью журналистке Кэтрин Херридж, что проведение встречи Трампа и Путина зависит от прогресса по сделке.