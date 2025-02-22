Трамп отправил в отставку главу Генштаба США

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна. Об этом он сообщил на своей странице в Truth Social.

Трамп поблагодарил Брауна за его более чем 40-летнюю службу в США.

«Он прекрасный джентльмен и выдающийся лидер, и я желаю ему и его семье великого будущего», — отметил политик.

В то же время Трамп заявил, что должность главы Генштаба США займет генерал Дэн Кейн. По его словам, он является опытным пилотом и экспертом в области национальной безопасности. Кроме того, Кейн успешный предприниматель и «боец» со значительным опытом работы в сфере межведомственных и специальных операций.

Ранее сообщалось, что шеф Пентагона Пит Хегсет рассматривал возможность увольнения высокопоставленных генералов и адмиралов, часть которых выступала за инициативы в области разнообразия и инклюзивности, либо высказывали мнения, противоречащие позиции Трампа.