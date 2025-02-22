Трамп сообщил, что Маск выявил нарушения в бюджете США на миллиарды долларов

Курируемое Илоном Маском ведомство по повышению эффективности правительства (DOGE) выявило финансовые нарушения в бюджете США на миллиарды долларов еще до старта полноценной деятельности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что «цифры сложно поверить», передает ТАСС.

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Сразу после инаугурации 20 января DOGE начало масштабную проверку госрасходов. По словам Трампа, обнаружены «бесполезные траты, махинации и злоупотребления на уровне, которого никто не видел». Ведомство уже приостановило работу Агентства США по международному развитию (USAID) для реорганизации и сэкономило $55 млрд.

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«Илон делает то, на что у многих не хватило бы смелости. Мы находим миллиарды долларов нарушений — вы не поверите масштабам. А мы ещё даже не начали по-настоящему», — заявил президент на встрече с журналистами.

Маск намерен сократить госрасходы на $2 трлн. Трамп подчеркнул, что цель — «оптимизировать страну для ее выживания и процветания».

DOGE создано для борьбы с коррупцией и неэффективностью в госаппарате. Первые результаты ведомства подтверждают системные проблемы, накопленные «за много лет», как отметил Трамп.

Ранее в США усилили охрану Маска на фоне полученных им угроз.