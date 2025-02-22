Россия внесла поправку к резолюции США по конфликту на Украине

Россия предложила поправку к проекту резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, представленному США. Об этом сообщает РИА Новости.

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Изначально США предложили формулировку: "призывает к скорейшему прекращению конфликта и далее призывает к установлению прочного мира между Украиной и Россией".

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Россия внесла поправку в пункт 1, предложив добавить после слов "призывает к скорейшему прекращению конфликта" фразу "в том числе путем устранения его коренных причин".

Ранее Вашингтон выступил против того, чтобы G7 выставляла РФ агрессором в своем заявлении, которое было выпущено по случаю трехлетней годовщины начала СВО. Кроме того, члены "Группы семи" до сих пор не договорились по вопросу участия украинского лидера Владимира Зеленского в виртуальном саммите G7, который назначен на 24 февраля.