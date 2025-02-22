Фицо предложил отметить годовщину окончания ВОВ, прекратив конфликт на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с предложением отметить 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны, прекратив конфликт на Украине. Соответствующее заявление он сделал на Конференции консервативных политических действий (CPAC), сообщает ТАСС.

Фицо призвал в год окончания Второй мировой войны остановить украинский конфликт
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Глава словацкого правительства выразил восхищение тем, что президент США Дональд Трамп принимает участие в процессе мирного урегулирования конфликта, заявив, что многие в Европе поддерживают его усилия. Он отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тоже является активным сторонником скорейшего прекращения конфликта, но его многолетние усилия не были столь эффективны, как предпринятые в последнее время американским лидером.

Фицо усомнился в планах ЕС по размещению иностранных войск на Украине

Политик также сказал, что Россия имела серьезные причины для беспокойства в плане своей безопасности в связи с ситуацией на Украине. Вместе с тем он выразил мнение, что украинского президента Владимира Зеленского устраивает происходящее, поскольку в ходе конфликта не могут быть проведены выборы. Премьер считает, что Украина стала жертвой плохой геополитической стратегии Запада, цель которой — политически и экономически ослабить РФ.

Кроме того, он заявил, что Евросоюзу необходимо объективно воспринимать происходящие события и содействовать достижению прочного мира на Украине.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуться за стол переговоров по Украине.

Ранее в Белом доме заявили, что конфликт на Украине «скоро» закончится.

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