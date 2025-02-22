Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с предложением отметить 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны, прекратив конфликт на Украине. Соответствующее заявление он сделал на Конференции консервативных политических действий (CPAC), сообщает ТАСС.

Глава словацкого правительства выразил восхищение тем, что президент США Дональд Трамп принимает участие в процессе мирного урегулирования конфликта, заявив, что многие в Европе поддерживают его усилия. Он отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тоже является активным сторонником скорейшего прекращения конфликта, но его многолетние усилия не были столь эффективны, как предпринятые в последнее время американским лидером.

Фицо усомнился в планах ЕС по размещению иностранных войск на Украине

Политик также сказал, что Россия имела серьезные причины для беспокойства в плане своей безопасности в связи с ситуацией на Украине. Вместе с тем он выразил мнение, что украинского президента Владимира Зеленского устраивает происходящее, поскольку в ходе конфликта не могут быть проведены выборы. Премьер считает, что Украина стала жертвой плохой геополитической стратегии Запада, цель которой — политически и экономически ослабить РФ.

Кроме того, он заявил, что Евросоюзу необходимо объективно воспринимать происходящие события и содействовать достижению прочного мира на Украине.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуться за стол переговоров по Украине.

Ранее в Белом доме заявили, что конфликт на Украине «скоро» закончится.