Северная Корея пригрозила США

Северокорейская армия готова применить стратегические средства в ответ на угрозу со стороны США и Южной Кореи, чья военная активность в районе Корейского полуострова в последнее время возросла. Об этом говорится в заявлении минобороны КНДР, которое распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ведомстве отметили, что после того, как в Белом доме сменилась президентская администрация, «военные провокации США и их сателлитов» стали усиливаться. В качестве примеров северокорейцы привели недавнюю переброску Штатами стратегических бомбардировщиков «B-1B» в воздушное пространство Корейского полуострова, объединенные военные учения Вашингтона и Сеула и испытания американской межконтинентальной баллистической ракеты в Тихом океане 19 февраля.

«КНДР будет реагировать на стратегические угрозы со стороны США и других противников своими стратегическими средствами», — отметили в минобороны КНДР.

Таким образом Пхеньян собирается контролировать нестабильную обстановку в регионе, уточнили в ведомстве.

Северная Корея обвинила США в создании угрозы безопасности в мире

До этого в Северной Корее заявили, что продолжат наращивать вооружения, чтобы противостоять провокациям со стороны Южной Кореи и США.