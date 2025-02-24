Голосование в СБ ООН по предложенной США резолюции по Украине пройдет 24 февраля

Совет Безопасности ООН 24 февраля проголосует по предложенному Соединенными Штатами проекту нейтральной резолюции по Украине. Об этом РИА Новости сообщили в постоянном представительстве Китая при ООН. По словам китайских дипломатов, голосование по американскому проекту пройдет в СБ ООН в 15:00 (23:00 мск).

23 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига резко отреагировал на отказ США осуждать действия России в ООН. 22 февраля сообщалось, что чиновники Великобритании и Франции обратились к США с просьбой внести поправки в американский проект резолюции ООН по Украине, однако Вашингтон отказался это делать.

США в новом проекте резолюции ГА ООН не возлагают на Российскую Федерацию вину за начало конфликта на Украине. Американская сторона, отказавшись от соавторства проекта антироссийской резолюции, предложила свой, нейтральный документ под названием "Путь к миру".