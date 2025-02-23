Мерц заявил, что администрации Трампа безразлична судьба Европы

Кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС, вероятный будущий глава правительства Фридрих Мерц заявил, что администрации президента США Дональда Трампа безразлична судьба Европы, поэтому ЕС следует сконцентрироваться на усилении своих позиций.

Мерц высказался об отношении администрации Трампа к судьбе Европы
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"Для меня будет абсолютным приоритетом как можно скорее настолько усилить Европу, чтобы она постепенно действительно достигла независимости от США", - сказал он в эфире телеканалов ZDF и ARD. "После заявлений на последней неделе Дональда Трампа ясно, что американцам, этой части американцев, этому правительству, судьба Европы по большей части безразлична", - утверждал Мерц.

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