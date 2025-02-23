Мерц высказался об отношении администрации Трампа к судьбе Европы

Кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС, вероятный будущий глава правительства Фридрих Мерц заявил, что администрации президента США Дональда Трампа безразлична судьба Европы, поэтому ЕС следует сконцентрироваться на усилении своих позиций.

"Для меня будет абсолютным приоритетом как можно скорее настолько усилить Европу, чтобы она постепенно действительно достигла независимости от США", - сказал он в эфире телеканалов ZDF и ARD. "После заявлений на последней неделе Дональда Трампа ясно, что американцам, этой части американцев, этому правительству, судьба Европы по большей части безразлична", - утверждал Мерц.