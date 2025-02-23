Трамп твердо уверен, что сделка по Украине будет достигнута на неделе

Президент США Дональд Трамп убеждён, что сделка по урегулированию на Украине может быть достигнута уже «на этой неделе».

С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Её слова приводит пресс-пул Белого дома.

«...Президент твёрдо уверен, что мы сможем добиться этого уже на этой неделе», — сказала Левитт.

Ранее сам Трамп заявил об имеющейся у него надежде на урегулирование вооружённого конфликта на Украине.