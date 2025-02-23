Белый дом: Трамп твёрдо уверен, что сделка по Украине будет достигнута на неделе

Президент США Дональд Трамп убеждён, что сделка по урегулированию на Украине может быть достигнута уже «на этой неделе».

Трамп твердо уверен, что сделка по Украине будет достигнута на неделе
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С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Её слова приводит пресс-пул Белого дома.

«...Президент твёрдо уверен, что мы сможем добиться этого уже на этой неделе», — сказала Левитт.

Ранее сам Трамп заявил об имеющейся у него надежде на урегулирование вооружённого конфликта на Украине.

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