Пушков: Европе не удастся переубедить Трампа в его взглядах на Украину

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что европейцам не удастся переубедить президента США Дональда Трампа в его взглядах на Украину. По его словам, Трамп знает Владимира Зеленского «как облупленного» и сформировал своё мнение о нём. А что касается европейских политиков, то они и вовсе не хотели прихода Трампа к власти.

«Во-первых, какая «предвзятость», если Трамп знает Зеленского как облупленного и вполне сформировал мнение о нём, а потому всё время говорит о необходимости выборов. Во-вторых, почему Трамп должен верить своим европейским идейным и политическим противникам, которые не хотели его прихода к власти», — написал Пушков в Telegram-канале.

Пушков заявил, что доктрина Трампа-Вэнса не совпадает с либеральными идеями ЕС

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц призвал Европу больше не полагаться на защиту со стороны администрации Трампа.

Кроме того, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок пригрозила ранее Соединённым Штатам разрывом связей на фоне критических высказываний американского президента о Владимире Зеленском.