Трамп поставил Украине ультиматум

Президент США Дональд Трамп пригрозил Украине в случае отказа от сделки с Вашингтоном. Он заявил журналистам в Белом доме, что Киев либо подпишет соглашение о минералах, либо у него будут проблемы.

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Помимо этого, американский лидер также сообщил, что руководству Украины нравится идея сделки с США.

Трамп призвал Путина и Зеленского встретиться

«Думаю, мы очень близки. Думаю, они хотят этого», — заявил Трамп.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио уличил президента Украины Владимира Зеленского во лжи. По его словам, о том, что украинский лидер не будет подписывать сделку по минералам, он узнал лишь из СМИ, в то время как на встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом «все было не так».